Американского эксперта выгнали с российского телеканала за "убогий юмор" – видео

Американский эксперт Грэг Вайнер покинул студию передачи "Кто против?" на канале "Россия-1" по просьбе ведущего Дмитрия Куликова. Причиной стал "убогий юмор" гостя программы.

Участникам передачи показали кадры встречи президента России Владимира Путина и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Санкт-Петербурге. Вайнер назвал их встречу коридорной, так как ему не понравилось место, где состоялся разговор.

Ведущий программы отметил, что у президента очень напряжённый график, "они встречаются там, где им удобнее", и посоветовал американскому эксперту "не умничать со своим убогим юмором".

Вайнер же объяснил место встречи Путина и Медведчука нежеланием России обижать президента Украины Владимира Зеленского.

После этого Куликов высказал желание выгнать американского эксперта из студии, назвав его последней мразью, так как, по мнению ведущего, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе — единственный процесс, противостоящий убийству людей.

После этих слов Вайнер покинул студию.

Ранее Лайф рассказывал о разговоре Владимира Путина и Виктора Медведчука.