В МВД предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел выступило с предложением повысить штрафы за нарушение скоростного режима от 20 до 40 километров в час в шесть раз — от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах к правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Как уточняет РИА "Новости", в рамках инициативы также предлагается в четыре раза увеличить размер штрафа за превышение скорости от 40 до 60 километров в час. Таким образом, вместо 1–1,5 тысячи он составит 2–2,5 тысячи рублей. Если водитель совершит повторное нарушение, оно обойдётся ему в восемь тысяч рублей. При менее удачном раскладе он может и вовсе распрощаться с правами на четыре-шесть месяцев.

Сотрудники ведомства также предлагают отменить дифференциацию штрафов за превышение скорости более 60 километров в час и установить для нарушителей единое наказание в виде лишения прав на четыре-шесть месяцев или штрафа в размере пяти тысяч рублей. За повторное нарушение планируется штрафовать водителя на десять тысяч рублей или лишать прав на один год.

В настоящее время превышение скорости от 60 до 80 километров в час карается штрафом в размере 2–2,5 тысячи рублей или лишением прав на четыре-шесть месяцев.

Если речь идёт о более 80 километров в час, то предусматривается штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на полгода. Если водитель транспортного средства уже не первый раз превышает скорость более 60 километров в час, его штрафуют на пять тысяч или лишают прав на год.

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