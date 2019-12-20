Стала известна дата саммита БРИКС, который пройдёт в Петербурге в 2020 году

Саммит БРИКС пройдёт в Санкт-Петербурге в 20-х числах июля 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

— Встреча лидеров пройдёт в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге, — сказал он в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое на этот раз было посвящено разговору о целях участия России в БРИКС в 2020 году.

Ранее Лайф писал, что в 2019 году саммит БРИКС между Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР состоялся 13–14 ноября в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин в ходе прямой трансляции подвёл итоги двухдневного саммита, заявив, что группа БРИКС во многом превзошла формат G7.