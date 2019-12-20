Французского хирурга обвинили в насилии над 349 детьми

По предварительным данным, Жоэль Ле Скуарнек домогался и насиловал несовершеннолетних детей на протяжении 30 лет своей карьеры.

Прокуратура Франции обвинила хирурга Ле Скуарнека в многочисленных эпизодах домогательств и изнасилований несовершеннолетних. Число потенциальных жертв врача составляет 349 человек. Об этом сообщила прокурор Лорелин Пейрефит, чью речь транслировал телеканал BFM.

Расследование в отношении 68-летнего медика началось в 2017 году. Тогда его шестилетняя соседка рассказала маме о сексуальном домогательстве со стороны мужчины. Позже хирург сознался в ещё нескольких эпизодах в отношении двух своих племянниц.

В ходе обыска дома Ле Скуарнека были найдены папки с записями, которые содержали данные около 200 детей и описание действий сексуального характера в отношении них. В большинстве случаев это происходило в больницах, где он работал. Самые ранние записи датируются 1980-ми годами. Также следствием было обнаружено большое количество фото и видеоматериалов.

Прокурор отметила, что по некоторым случаям уже истёк срок давности.

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