В Москве школьника госпитализировали после отравления снюсом

Подросток провёл тщательное обследование в местной городской больнице, прежде чем его выписали. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве ученик одной из столичных школ был госпитализирован с диагнозом "интоксикация". Отравление было вызвано употреблением бездымного табака — снюса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам директора учебного заведения Маргариты Бриткевич, во вторник, 17 декабря, девятиклассник после занятий почувствовал резкое недомогание. Педагог незамедлительно вызвала для подростка бригаду скорой помощи и уведомила об инциденте родителей мальчика.

Прибывшие медики тщательно осмотрели школьника и решили отвезти его на дополнительное обследование в больницу. Сейчас подросток уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что отравление наступило в результате употребления табачного изделия, именуемого как снюс. Снюс — это измельчённый увлажнённый табак для рассасывания. При его употреблении никотин поступает в организм, в том числе через слизистую оболочку. Данный вид табака с 2015 года запрещён в России, однако среди детей и подростков всё равно распространяются данные пакетики или пастилки с никотином.

В связи с участившимися случаями отравлений в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. При этом рэпер Птаха (Давид Нуриев) считает, что запрещать снюс бессмысленно: "дети найдут способ", как раздобыть лакомую пастилку. Он полагает, что школьников надо просвещать и рассказывать им о вреде наркотиков.