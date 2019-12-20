Разъярённый Санта-Клаус разгромил студию на съёмках шоу — видео

Волшебник остался недовольным из-за того, что ведущий попросил его поторопиться.

Во время американского вечернего ток-шоу Санта-Клаус в шутку разнёс студию. Фрагмент программы опубликован на YouTube.

Во время "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" Санта начал угощать гостей студии конфетами, в ответ на что услышал просьбу ведущего поторопиться и не задерживать съёмку. После чего Корден сам попросил волшебника угостить его сладостями, что и разозлило Санту.

С криком "получай" Санта бросил тарелку с попкорном и начал громить всё вокруг: ёлки, телевизор, мебель. После чего он уселся на диван и спокойно доел попкорн.

Пользователи Сети, естественно, поняли, что это новогодняя шутка и оценили необычный эпизод с волшебником.