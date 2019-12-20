С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Также впервые с 2015 года вырастет минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья.

С начала нового года в России повысятся минимальные розничные цены на водку и коньяк. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

С первого января минимальная розничная цена на водку вырастет с 215 до 230 рублей (7%) за объём 0,5 литра готовой продукции. Также увеличится оптовая закупочная цена у производителя.

Цены на коньяк вырастут более чем на 11%: с текущих 388 рублей за бутылку 0,5 до 433 рублей.

Для бренди и других похожих дистиллятов минимальные розничные цены вырастут до 315 рублей.

Кроме того, впервые с 2015 года увеличится минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья. Его цена с начала января составит 57 рублей за литр безводного спирта.

Ранее Лайф рассказывал о повышении с начала нового года цен на бензин.