Американский Starliner не смог состыковаться с МКС из-за технических неполадок

Планируется, что в течение 48 часов он вернётся на Землю. По предварительным данным, произошёл сбой в системе синхронизации времени в системах корабля.

Из-за технических неполадок корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС, он будет возвращён на Землю. Об этом на пресс-конференции сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

— У нас сегодня возникли проблемы. Когда корабль отделился от ракеты-носителя, не произошло включение двигателей корабля, — рассказал руководитель организации.

Он добавил, что из-за этого корабль сжёг большое количество топлива. Из Центра управления полётами был передан сигнал выключить двигатели, однако он не дошёл по спутниковой связи.

В данный момент причины неполадок выясняются, по предварительным данным, это был сбой в системе синхронизации времени в системах корабля. Брайденстайн отметил, что, если бы на борту находился экипаж, стыковка могла бы состояться.

Посадка Starliner на Землю планируется в течение 48 часов, в настоящее время это приоритетная задача всей программы испытаний.

Ранее NASA сообщило о нештатном выведении космического корабля Starliner на орбиту.