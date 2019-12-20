В Москве открылись новогодние ёлочные базары — видео

На них можно приобрести лесную красавицу из России и из-за рубежа по цене от тысячи рублей.

В Москве открылись ёлочные базары. В продаже несколько видов елей, не только российских, но и заграничных.

— На всех ёлочных базарах можно приобрести достаточно широкий ассортимент елей, как отечественных, так и зарубежных. Можно приобрести сосну и лапник для создания дома уютной атмосферы, — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Одна из покупательниц рассказала, что уже купила ёлочку, она небольшая, но красивая, дома украсила её снежинками и конфетками.

Цены на новогодних лесных красавиц начинаются от тысячи рублей. Самая дорогая, из Дании, обойдётся в 14 000. На базарах есть даже услуга упаковки, она стоит 100 рублей. Купить зелёное дерево можно даже ночью, многие точки работают круглосуточно. Всего в столице открылось 284 ёлочных базара в разных районах города, они будут открыты до 31 декабря.

Ну а для тех, кто желает сэкономить, можно прийти 31 декабря, часов в восемь вечера, и забрать ёлочку практически даром.