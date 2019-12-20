СМИ: Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в Ростовской области

Одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
— Возле населённого пункта Верхний Мамон столкнулось 11 автомобилей, в том числе грузовая "газель", — рассказал собеседник агентства.
В то же время в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону Лайфу не подтвердили информацию об одиннадцати столкнувших автомобилях. Обстоятельства инцидента уточняются.
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