СМИ: Массовое ДТП произошло на федеральной трассе в Ростовской области

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Возле населённого пункта Верхний Мамон столкнулось 11 автомобилей, в том числе грузовая "газель", — рассказал собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону Лайфу не подтвердили информацию об одиннадцати столкнувших автомобилях. Обстоятельства инцидента уточняются.

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