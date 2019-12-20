В Идлибе 17 сирийских военных погибли, отражая атаку четырёхсот боевиков

Террористы на пикапах с пулемётами атаковали позиции армии, в результате операции около 200 из них были уничтожены.

В провинции Идлиб 17 сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков, ещё 42 получили ранения, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что около 400 террористов на БМП и пикапах с пулемётами атаковали позиции армии Сирии, чтобы прорваться к населённому пункту Абу-Дали в провинции Идлиб. В результате операции около 200 из них были уничтожены.

— В 22:05 19 декабря 2019 года до 400 членов террористических группировок "Ансар ат-таухид"* и "Хайат тахрир аш-Шам"* при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулемётами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят — Зарзур с целью прорыва в направлении населённого пункта Абу-Дали провинции Идлиб, — сказал он.

Это уже далеко не первая атака в Идлибе, в конце ноября сирийская армия отразила атаку террористов из группы "Джебхат ан-нусра"*, а в декабре несколько человек, в том числе дети, погибли во время обстрела в Алеппо.

* Деятельность террористических организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.