Козак рассказал о сроке нового контракта России и Украины по транзиту газа

Подписание нового пятилетнего контракта на транзит газа между Россией и Украиной ожидается до Нового года, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
— Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт, — отметил он.
Что касается объёмов поставок, они будут достаточными для удовлетворения потребностей европейских потребителей, сообщил вице-премьер.
Он добавил, что все вопросы урегулированы, больше судебных исков и споров не будет.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа, был подписан соответствующий протокол.
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