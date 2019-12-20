Козак рассказал о сроке нового контракта России и Украины по транзиту газа

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Фото © Facebook / Нафтогаз України — Naftogaz

Объёмы поставок будут достаточными для удовлетворения потребностей европейских потребителей.

Подписание нового пятилетнего контракта на транзит газа между Россией и Украиной ожидается до Нового года, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт, — отметил он.

Что касается объёмов поставок, они будут достаточными для удовлетворения потребностей европейских потребителей, сообщил вице-премьер.

Он добавил, что все вопросы урегулированы, больше судебных исков и споров не будет.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа, был подписан соответствующий протокол.

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