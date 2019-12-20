На Украине за несколько часов закрыли более пяти тысяч игорных заведений

На Украине за несколько часов было закрыто 5300 нелегальных игорных заведений, об этом сообщает Национальная полиция страны.
Днём 20 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил об их закрытии с 16 часов. Глава государства Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором поставил ультиматум теневому бизнесу.
— В государстве насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле, — заявил глава управления Департамента стратегических расследований полиции Владимир Околит.
Также он добавил, что в числе незаконных игорных заведений были букмекерские конторы и казино.
Околит отметил, что меры принимали 750 мобильных групп полиции, они демонтировали наружную рекламу и изъяли оборудование, а также по итогам работы подтвердили закрытие игорных заведений.
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