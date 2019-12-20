Украинский футболист попался на допинге

СМИ сообщили, что УЕФА незамедлительно отстранил 23-летнего футболиста от любой деятельности, связанной с футболом.

Допинг-проба нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артёма Беседина показала положительный результат. Об этом сообщает издание Footbal.ua.

— Накануне в офис "Динамо" пришло официальное письмо от организации. Более того, УЕФА тут же отстранил Беседина на 30 дней от любой деятельности, связанной с футболом, — отмечают авторы статьи.

По данным СМИ, в ближайшее время будет определена дата слушания по этому делу.

Двадцатитрёхлетний Беседин выступает за киевское "Динамо" с 2013 года. С 2016-го является игроком национальной сборной Украины.

Ранее стало известно, что у украинского тяжелоатлета заберут золотую олимпийскую медаль за нарушение антидопинговых правил.