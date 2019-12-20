Суд отправил под домашний арест ещё одного фигуранта дела Baring Vostok

Прокурор ходатайствовал о заключении Цакунова под стражу, однако его требования не были удовлетворены.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, сообщает ТАСС.

Он является фигурантом дела Baring Vostok по хищению 2,5 миллиона рублей. На мужчину также наложены ограничения в пользовании Интернетом и на общение с любыми лицами, кроме близких и адвоката.

Прокурор ходатайствовал о заключении Цакунова под стражу, однако его требования не были удовлетворены. Кроме того, считает адвокат, доказательств вины его подзащитного пока не представлено.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходили топ-менеджер, француз Филипп Дельпаль, и ещё пять человек, они были задержаны 15 февраля.