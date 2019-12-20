ПФР выплатит пенсии за январь авансом в декабре

Подводя итоги года, ПФР отметил рост среднегодовой страховой пенсии и увеличение страховых доплат к пенсиям для 12,2 миллиона россиян.

Выплаты за январь пенсионерам будут начислены авансом начиная с 25 декабря. Такое решение принято на заседании правления Пенсионного фонда России 20 декабря, пишет пресс-служба ПФР.

Так, по её данным, тем, кто получает пенсию по почте, Пенсионный фонд начнёт перечислять средства 25 декабря, а тем, кому она начисляется на банковскую карту, — 27 декабря.

Уточняется, что некоторым пенсионерам, получающим средства через банк, деньги будут начислены после 30 декабря. А доставка пенсий через Почту России будет осуществлена по стандартному графику организации (начиная с третьего января).

Подводя итоги года, ПФР отметил, что в январе 2019 года страховые выплаты для неработающих пенсионеров повысили на месяц раньше предполагаемого срока. Повышение составило 7,05%. Так, среднегодовая страховая пенсия в уходящем году выросла с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей в месяц.

Пересчитали и суммы выплат работающим пенсионерам исходя из новых пенсионных коэффициентов. Для 12,2 миллиона россиян увеличились страховые доплаты к пенсиям.