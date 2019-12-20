В Воронежской области столкнулось восемь автомобилей

В результате аварии никто не пострадал, однако в неё попали не только легковые машины, но и тяжёлый грузовик Scania.

Восемь автомобилей столкнулись на трассе в районе населённого пункта Верхний Мамон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Ранее СМИ сообщали, что столкнулось 11 машин, в настоящее время полиция уточнила эти данные.

В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что водитель автомобиля Volvo, житель Краснодарского края, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, следующая за ним машина во избежание столкновения также врезалась в разделительный барьер. При дальнейших манёврах в аварию попали следовавшие в попутном направлении автомобили, в том числе грузовик Scania.

Выясняются все причины произошедшего. На трассе организован альтернативный маршрут движения через районный центр Верхний Мамон.