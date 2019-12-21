Помощник Зеленского: "Газпром" выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов

Уточняется, что компенсацию российская компания выплатит деньгами, а не газом, как сообщил Владимир Зеленский.

Российская сторона выплатит украинскому "Нафтогазу" три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда. Такое решение принято на переговорах о транзите газа в Минске, пишет издание "Громадьске" со ссылкой на помощника президента Украины Андрея Ермака, принимавшего участие во встрече.

— У нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина получит три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража, — сообщил Ермак.

Он также уточнил, что компенсацию "Газпром" выплатит деньгами, а не газом, как сообщил в ходе брифинга по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский.

Также в ходе переговоров в Белоруссии сегодня, 20 декабря, украинская и российская стороны подписали протокол договора о продолжении транзита газа через территорию Незалежной.