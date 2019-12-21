Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк получила главную роль в пьесе "Чайка"

Она сыграет Нину Заречную, однако, по замыслу режиссёра, действие развернётся не в России.

Известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк получила главную роль в театральной постановке "Чайка" по пьесе Антона Павловича Чехова, сообщает Evening Standard.

Спектакль поставит режиссёр Джейми Ллойд на сцене театра "Плейхаус" в лондонском Вест-Энде. Его будут показывать с 11 марта по 30 мая 2020 года, билеты уже поступили в продажу.

Эмилия Кларк сыграет Нину Заречную, однако, по замыслу постановщика, действие развернётся не в России, а на острове Мэн в Ирландском море.

Ранее актриса заявила, что хочет сыграть главную роль в новой части бондианы.