Знаменитый советский вратарь скончался на 80-м году жизни

После завершения карьеры Пшеничников трудился в должности тренера в ЦСКА, московском "Динамо" и в азиатских странах.

Бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

— Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза "Вратарь года — 1968" Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича, — говорится в сообщении.

О причинах смерти Пшеничникова не сообщается.

Футбольную карьеру вратарь начал в ташкентском "Пахтакоре", после чего в 1968 году перешёл в ЦСКА. По завершении карьеры Пшеничников работал тренером в армейском клубе, а также в "Асмарале", московском "Динамо" и странах Азии.