Forbes составил список "лидеров" и "лузеров" среди миллиардеров по итогам года

Журнал Forbes опубликовал рейтинги самых успешных и самых неудачливых миллиардеров по итогам 2019 года. Статья появилась на сайте англоязычного издания.

Первую строчку рейтинга "успешности" среди сверхбогачей занял Бернар Арно — третий по материальному благосостоянию человек на планете. Его капитал в уходящем году прибавил 40 миллиардов долларов. Так, Арно сейчас является третьим в мире человеком, состояние которого насчитывает более 100 миллиардов долларов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг оказался на второй позиции. В этом году он заработал 22,1 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров Амансио Ортега — основатель и глава Inditex, компании — владельца крупной сети магазинов. Его капитал прибавил 17,3 миллиарда долларов.

В тройку "миллиардеров-лузеров" вошли глава Amazon и два индийских бизнесмена. Так, Джефф Безос, один из богатейших людей мира, потерял 13,1 миллиарда долларов за год. Причиной всему, как пишет издание, стал бракоразводный процесс. Компанию по неудачам ему составили глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи, потерявший 14,1 миллиарда долларов, и глава индийского медиаконгломерата Essel Group Субхаш Чандра, чей капитал лишился 3,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что россиянку Татьяну Бакальчук, основательницу компании интернет-магазина Wildberries, Forbes включил в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания.