Житель США устроил стрельбу в коммунальном департаменте, есть жертвы

Полиция сообщила, что 61-летний мужчина расстрелял коллегу из личной неприязни и был убит на месте сотрудниками правоохранительных органов.

В США мужчина открыл стрельбу в здании Департамента общественных работ, где располагаются коммунальные службы города Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина. В результате два человека погибли, двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правительственных органах.

Police Chief Catrina Thompson says 48-year-old Terry Lee Cobb, Jr. was shot and killed by 61-year-old Steven Dewayne Haizlip at the public works facility in Winston-Salem today. Haizlip allegedly also shot and injured WSPD officer Cameron Stewart Sloan and another employee. pic.twitter.com/wwOo5Zs354 — Steve King WXII (@WXIISteveKing) 20 декабря 2019 г.

Отмечается, что полицейские офицеры прибыли на место спустя несколько минут после первых выстрелов и убили на месте самого виновника происшествия. По данным правоохранительных органов, им оказался 61-летний Стивен Девейн Хейзлип. Как сообщает полиция, у него возникли неприязненные отношения с коллегой, которого он и застрелил.

По словам очевидцев происшествия, люди выбегали из здания с криками "Он стреляет!", началась паника. Мужчина добавил, что это был трудный день, поскольку многие знали убитого годами и шокированы инцидентом.

Раненый сотрудник департамента и полицейский доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничто не угрожает. Все обстоятельства инцидента расследуются.

В Москве 19 декабря возле здания ФСБ на Лубянке мужчина начал стрельбу. Преступник был нейтрализован на месте. Два человека погибли, несколько получили ранения.