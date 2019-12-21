В Петербурге водитель не заметил, как его иномарка загорелась на ходу — видео

В Санкт-Петербурге во время движения сильно загорелся автомобиль. Водителя и пассажира удалось вовремя эвакуировать, они не пострадали.

Как стало известно Лайфу, ДТП произошло на КАД в районе съезда на Октябрьскую набережную. Не заметившие возгорания водитель и пассажир спокойно продолжали движение. Другие водители стали сигналить иномарке, указывая на то, что ей срочно нужно остановиться.

На кадрах записи видно, что сильное пламя охватило автомобиль, тот выгорел практически весь.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Подобный случай произошёл в начале декабря в Москве. На МКАД пьяная женщина управляла горящим автомобилем. Она была не в силах даже самостоятельно выйти из салона — водителю-очевидцу пришлось буквально выносить её на руках.