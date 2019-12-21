В США найдены старейшие ископаемые деревья в мире возрастом почти 400 млн лет

В настоящий момент это самый древний лес, однако не факт, что не будет обнаружено что-то старше.

В заброшенном карьере в Каире, штат Нью-Йорк, в земле была найдена часть самого старого в мире окаменелого леса возрастом 386 миллионов лет, сообщает издание Current Biology.

Учёные изучают сеть корней, занимающую около одиннадцати метров. В древнейшем лесу росли папоротникообразные растения, грибообразные кладоксилопсиды и не идентифицированные пока растения, на карту в настоящий момент нанесено около 3000 квадратных метров.

Считается, что многие из этих длинных древесных корневищ принадлежат растениям рода Archaeopteris, предкам современных деревьев и одним из первых, которые улавливали и хранили углекислый газ из воздуха своими плоскими зелёными листьями. Они резко изменили климат Земли и предоставили среду обитания для примитивных насекомых и многоножек.

Деревья по внешнему виду напоминали сосну, однако вместо хвои у них были папоротникообразные листья. Процесс размножения при этом происходил с помощью спор.

Исследователь Говард Фалькон-Ланг из Ройял Холлоуэй, Лондон, сказал BBC News, что не сомневается, что это самые ранние окаменелые деревья, найденные на нашей планете, но это не значит, что когда-нибудь не будет найдено что-то старшее.

В прошлом году российские учёные нашли в Арктике древние экзотические растения.