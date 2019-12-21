На Украине более 1500 летучих мышей устроили зимовку на балконе квартиры

Незваных гостей обнаружили хозяева и обратились за помощью к экологу. Зверей собрали за несколько часов и выпустили на волю.

В одной из квартир Львова было обнаружено 1700 летучих мышей, они устроили зимовку на балконе, сообщает "Страна.ua".

Фото крылатых гостей опубликовал сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башту в "Фейсбуке" и отметил, что это рекорд для Незалежной.

Мышей обнаружили хозяева квартиры, они обратились к экологу за помощью. Специалист отметил, что для поиска и сбора всех зверей потребовалось четыре часа, теперь их выпустили на волю, поскольку во Львове пока что стоит тёплая погода.

Это уже не первый случай, когда летучие мыши ищут себе тёплую зимовку. В ноябре в одной из квартир Киева было обнаружено 120 незваных гостей.