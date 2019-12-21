СМИ: Apple собрала секретную команду для работы над спутниковыми технологиями

В проекте заинтересован лично СЕО компании Тим Кук, который дал понять, что этот вопрос приоритетен.

Компания Apple собрала секретную команду для разработки спутниковых технологий передачи данных напрямую на устройства, минуя беспроводные сети, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

В калифорнийском Купертино работают около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, которые трудятся над проектом с целью раскрытия его результатов в течение пяти лет, сообщил анонимный источник, близкий к делам компании.

Blooomberg отмечает, что проект находится на ранней стадии и может быть отменён. Однако, пишет агентство, в нём заинтересован лично СЕО компании Тим Кук, который дал понять, что этот вопрос приоритетен.

Работа Apple над спутниками связи и беспроводными технологиями следующего поколения означает, что цель, вероятно, состоит в том, чтобы передавать данные на устройство пользователя, потенциально уменьшая зависимость от операторов беспроводной связи, или связывать устройства вместе без традиционной сети. Apple также может исследовать спутники для более точного отслеживания местоположения своих устройств, предлагая улучшенные карты и новые функции.

Неясно, намерена ли компания заняться дорогостоящей разработкой спутниковой группировки или просто использовать наземное оборудование, которое будет принимать данные с существующих спутников и отправлять их на мобильные устройства. Представители бренда пока отказываются от официальных комментариев.