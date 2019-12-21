В Совфеде назвали сладкой сказкой ожидания Зеленского инвестиций от США

По словам сенатора, США никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал сладкой сказкой ожидания президента Украины Владимира Зеленского инвестиций со стороны США, сообщает RT.

— Понятно, что Украина заинтересована в инвестициях. Но есть одно но. Соединённые Штаты никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом. Украина — именно такое государство. Так что, думаю, это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер, — отметил он в ответ на заявление украинского лидера о важности привлечения американских вложений в экономику его страны.

Сенатор добавил, что помощь Украине может прийти только "от России, с Востока", и назвал всё остальное просто словами.

В августе Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной страной, которая не станет стоять с протянутой рукой перед Соединёнными Штатами, и предложил инвестировать в Незалежную.