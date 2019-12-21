Губерниева возмутило отсутствие "рэпа и движухи" на детских мероприятиях

Он отметил, что из-за запретов начальников страдают все, и рассказал, что борется с этим.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в отношении музыки, которую ставят на детских мероприятиях.

Он рассказал, что ещё в 80-х годах слушал на ТВ "ужас" и Константина Черненко и не догадывался, что сам доживёт до такого. А теперь он читает примерно такие же тексты на праздниках для детей и очень возмущён этим фактом.

— Иногда приходишь вести детское мероприятие — звучит какое-то говно, которое нам включали ещё в 84-м. И дети не понимают смысла. Спрашиваю организаторов: "Зачем вы это включаете?" Мне в ответ: "Ну это же одобрено местным Минкультом", — отметил комментатор в интервью Sports.ru.

Он добавил, что пытается бороться с этим, но местные начальники этого не одобряют. Дмитрий спрашивает: "Где рэп, где движуха?" — на что руководство ответить не может, а учителя рассказывают, что сами бы не против, но — запрещено.

— Но на трибуне же сидят начальники… Так мы для детей или для начальников? Я с этим борюсь. И ловлю ощущение дежавю — по инерции мы к этому пришли. Какие-то жополизы решили, что так будет лучше. И из-за них страдают все, — заключил Губерниев.

Ранее комментатор рассказал о своей первой любви, его девушка Лена отказала ему, потому что "терпеть не может спортсменов".