Facebook удалил почти 40 фейковых аккаунтов из Грузии

Кроме того, были удалены 610 фейковых учётных записей и 89 страниц в "Фейсбуке", созданные в США и Вьетнаме.

Компания "Фейсбук" удалила почти 40 недостоверных аккаунтов из Грузии, выдававших себя за СМИ, общественные и политические организации. Об этом сообщает её пресс-служба.

— Мы удалили 39 аккаунтов в "Фейсбуке", 344 страницы, 13 групп и 22 аккаунта в "Инстаграме" в рамках нацеленной на внутреннюю аудиторию сети, созданной в Грузии, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что поддельные аккаунты являли собой страницы СМИ, активистов, политиков, общественных и политических организаций. Контент на этих страницах, как правило, затрагивал внутренние проблемы страны, например в политике, а также был направлен на критику общественников и активистов.

Помимо Грузии массовое удаление затронуло 610 фейковых учётных записей и 89 страниц в "Фейсбуке", а также 72 аккаунта в "Инстаграме", созданные в США и Вьетнаме.