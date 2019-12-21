Диетолог рассказала, сколько красной икры можно съесть без риска для здоровья

Это тяжёлая и жирная пища, которую нужно употреблять осторожно и разбавлять лёгкими салатами.

Диетолог Маргарита Королёва рассказала россиянам, сколько красной икры можно съесть за новогодним столом. По её мнению — не более чайной ложечки. Слова специалиста передаёт Sputnik.

Она отметила, что, несмотря на свой отличный вкус, икра — тяжёлая жирная пища, которая может нанести удар по организму, особенно в сочетании с белым хлебом и сливочным маслом.

— Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трёх канапе за длинное новогоднее застолье, — рассказала специалист по правильному питанию.

Она добавила, что жирную пищу необходимо разбавлять лёгкими салатами, особенно из хрустящих овощей. Содержащиеся в них пищевые волокна позволят вредной еде лучше усваиваться.

Ранее диетолог рассказала, кому может навредить красная икра. В ней также содержится много холестерина и соли, поэтому она вредна людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.