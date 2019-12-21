СМИ: Неизвестный открыл стрельбу на шоссе в Торонто

На шоссе в Торонто неизвестный открыл стрельбу и ранил трёх человек. Об этом сообщает телеканал Global News.

По его данным, полиция обнаружила двух мужчин и одну женщину с огнестрельными ранениями в салоне автомобиля, стоявшего на обочине скоростного шоссе. Все трое доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших мужчин медики оценивают как тяжёлое.

Сейчас правоохранители ведут поиски стрелявшего. Часть шоссе была перекрыта для движения на несколько часов.