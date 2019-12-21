В США семья веганов заморила голодом годовалого сына

Ребёнок весил всего семь килограммов, неделю он не получал никакой пищи, кроме грудного молока, и умер от недостатка пищи и обезвоживания.

Во Флориде (США) многодетная семья веганов заморила голодом годовалого сына, сообщает Mirror.

Шейла и Райан О'Лири давали своим детям в возрасте от 1 до 11 лет только растительную пищу: манго, авокадо, бананы... Их погибший ребёнок весил всего семь килограммов (норма для мальчиков в этом возрасте составляет не менее 10 килограммов), у него часто отекали ноги. Малыш неделю питался только грудным молоком, так как мать считала, что у него режутся зубы. В один из дней он начал прерывисто дышать, а утром его нашли уже холодным.

Родители позвонили в 911, но спасатели уже не смогли ему помочь. Против них возбуждено дело из-за жестокого обращения с ребёнком, отмечается, что мальчик скончался от недоедания и обезвоживания.

По словам полиции, ещё две дочери — трёх и пяти лет — казались очень маленькими, у них был желтушный цвет лица, а у одной из них зубы почернели от кариеса, что потребовало хирургического вмешательства. Старшая дочь Шейлы от первого брака выглядела здоровее других, она оставалась с отцом каждые два месяца, и это, возможно, спасло ей жизнь.

Отмечается также, что сами родители-веганы не выглядят истощёнными, их параметры соответствуют норме. Суд над ними состоится 23 декабря.