В ходе протестов на севере Индии погибло шесть человек

По данным местных СМИ, при этом были ранены более пятидесяти сотрудников правоохранительных органов.

В индийском штате Уттар-Прадеш жертвами массовых столкновений протестующих и силовиков стали шесть человек. 20 декабря там прошла крупная акция против принятия новых поправок к закону о гражданстве, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

Демонстрации затронули крупные города страны, такие как Мумбаи, Ченнаи, Пуна, Хайдарабад, Калькутта. А вот в столице страны, Нью-Дели, а также в ряде других городов митинги проводить запретили.

По данным NDTV, более пятидесяти сотрудников правоохранительных органов были ранены. Подчёркивается, что они не применяли огнестрельное оружие.

В какой-то момент протестующие стали забрасывать полицейских камнями, тогда те были вынуждены применить слезоточивый газ.

Издание Hindustan Times, в свою очередь, сообщает о девяти погибших. С учётом этих цифр общее число жертв за всё время протестов против поправок достигло 17.

Поправки в закон о гражданстве, против которых выступают люди, состоят в том, чтобы облегчить получение индийского гражданства для немусульман из Бангладеша, Афганистана и Пакистана в случае, если на родине они сталкиваются с притеснениями.

Поправки идут в разрез со взглядами сразу двух категорий граждан. Индийские мусульмане посчитали их "дискриминационными" и "нарушающими конституцию", а жители приграничных районов напуганы перспективой огромной волны мигрантов.