В ходе протестов на севере Индии погибло шесть человек

Varanasi Uttar Pradesh@LambaAlka@imMAK02#CAA_NRC_Protests pic.twitter.com/CtBgzIsShI— TaufeequeAlam (@tofikalam) December 20, 2019
В индийском штате Уттар-Прадеш жертвами массовых столкновений протестующих и силовиков стали шесть человек. 20 декабря там прошла крупная акция против принятия новых поправок к закону о гражданстве, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.
Демонстрации затронули крупные города страны, такие как Мумбаи, Ченнаи, Пуна, Хайдарабад, Калькутта. А вот в столице страны, Нью-Дели, а также в ряде других городов митинги проводить запретили.
По данным NDTV, более пятидесяти сотрудников правоохранительных органов были ранены. Подчёркивается, что они не применяли огнестрельное оружие.
#CAA_NRC_Protests #ISupportCAA_NRC #Bijnor@bijnorpolice— Harsh🇮🇳Rajput (@aajmkarkeaaya) December 20, 2019
How peaceful..... pic.twitter.com/b0orot6VLw
В какой-то момент протестующие стали забрасывать полицейских камнями, тогда те были вынуждены применить слезоточивый газ.
Издание Hindustan Times, в свою очередь, сообщает о девяти погибших. С учётом этих цифр общее число жертв за всё время протестов против поправок достигло 17.
Поправки в закон о гражданстве, против которых выступают люди, состоят в том, чтобы облегчить получение индийского гражданства для немусульман из Бангладеша, Афганистана и Пакистана в случае, если на родине они сталкиваются с притеснениями.
Поправки идут в разрез со взглядами сразу двух категорий граждан. Индийские мусульмане посчитали их "дискриминационными" и "нарушающими конституцию", а жители приграничных районов напуганы перспективой огромной волны мигрантов.
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