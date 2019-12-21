Настя Ивлеева рассказала, что не может жить без Алисы

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками, без чего не может жить ни дня, её пост в "Инстаграме" очень быстро набрал тысячи лайков. Как оказалось, не может она без голосового помощника Алисы.
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Вопрос! Без чего вы не сможете ни дня?! Лично я, помимо тонны вкусной еды, не смогу без музычки!Обожаю просыпаться под любимый плейлист с кружечкой кофеююю☕️ Ну и чтоб музыка обязательно на весь дом! 😂 А ещё не смогу без своих подружек! Без Юли и Алисы! Коваль @koval_now постоянно меня смешит и никогда не даёт унывать! Алиса же, включает музыку, напоминает о делах, будит по утрам, докладывает о погоде и т.д. 🙌🏽 А ещё , с ней очень весело вести какую-нибудь беседу(попробуйте разок) 🤣 Кароч, вещица топ! Яндекс.Станция Мини стоит меньше 4 тыщ. и идеально подойдёт в качестве подарка на Новый год!🎄🥰
— Вопрос: без чего вы не сможете ни дня?! Лично я помимо тонны вкусной еды не смогу без музычки! Обожаю просыпаться под любимый плейлист с кружечкой кофеююю! Ну и чтоб музыка обязательно на весь дом! — рассказала Настя.
А ещё она добавила, что не может жить без подружек — Юли Коваль и Алисы. А последняя — голосовой помощник, который может включить музыку и даже пообщаться, что, по словам блогера, очень весело. Ну и, конечно, не обошлось без рекламы: Ивлеева рассказала, где купить умную колонку и сколько она стоит.
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