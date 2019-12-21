Настя Ивлеева рассказала, что не может жить без Алисы

У неё нет фамилии — это голосовой помощник от "Яндекса", и Насте очень весело с ним беседовать.

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками, без чего не может жить ни дня, её пост в "Инстаграме" очень быстро набрал тысячи лайков. Как оказалось, не может она без голосового помощника Алисы.

— Вопрос: без чего вы не сможете ни дня?! Лично я помимо тонны вкусной еды не смогу без музычки! Обожаю просыпаться под любимый плейлист с кружечкой кофеююю! Ну и чтоб музыка обязательно на весь дом! — рассказала Настя.

А ещё она добавила, что не может жить без подружек — Юли Коваль и Алисы. А последняя — голосовой помощник, который может включить музыку и даже пообщаться, что, по словам блогера, очень весело. Ну и, конечно, не обошлось без рекламы: Ивлеева рассказала, где купить умную колонку и сколько она стоит.