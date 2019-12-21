Из-за слишком тёплой погоды новогодний снег в Киев привезли из Карпат

Снег должен преодолеть 600 километров пути до столицы, где намечены зимние спортивные состязания, которые из-за его отсутствия просто не на чем проводить.

В Киеве за отсутствием настоящей решили сделать искусственную зиму. Для этого в Карпатах набрали снега и привезли в центр столицы, чтобы соорудить снежный парк под аркой "Дружба народов", сообщает телеканал ТСН.

Сугробы со склонов гор пришлось увозить грузовиками. Всего в столицу Незалежной должно прибыть пять кузовов снега, первый самосвал уже добрался до Киева.

— На Украине нигде нет снега. И единственный вариант — искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками, — говорит представитель горнолыжного курорта.

Отмечается, что на сбор снега с буковельских склонов ушло три часа. Он должен преодолеть 600 километров пути до столицы, где намечены зимние спортивные состязания, которые из-за отсутствия снега просто не на чем проводить.

А вот в прошлом году снега в Незалежной было полно. Из него даже слепили 16-метровый символ 2019 года — свинью.