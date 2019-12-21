Премьера фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" собрала $60 миллионов

Однако критики встретили ленту довольно прохладно. На сайте Rotten Tomatoes её рейтинг составил всего 57%, лишь немного опередив самую провальную по этому показателю картину — "Скрытую угрозу".

Премьера завершающей картины фантастической саги "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" принесла её создателям из Walt Disney Company 59,1 миллиона долларов, 40 из них — в США и Канаде, сообщает Reuters.

В России, по данным СМИ, премьера финала кинофраншизы собрала 60 миллионов рублей.

Однако это далеко не самый впечатляющий старт фильмов киновселенной. В 2015 году премьера "Пробуждения силы" в США принесла создателям 57 миллионов долларов, а премьера "Последнего джедая" в 2017 году — 45 миллионов долларов.

Критики довольно резко высказались в адрес картины. На сайте Rotten Tomatoes её рейтинг, согласно отзывам экспертов, составил всего 57%. Таким образом, "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" стала лишь немного успешнее самой провальной по рейтингу картины — "Скрытой угрозы" (1999), та набрала всего 53%. Несмотря на это, 86% зрителей фильмом остались довольны.

— Я посмотрел первый фильм в пятилетнем возрасте. И вот, спустя 42 года, я снова здесь. Это было удивительное путешествие. Мы все стали единомышленниками, фанатами, и это делает происходящее ещё чудеснее, — рассказал один из поклонников вселенной.

С выходом ленты "Скайуокер. Восход" сага переживает очередную волну популярности. Во многих кинотеатрах устраивают 24-часовые киномарафоны, в ходе которых зрителям демонстрируют все предыдущие части "Звёздных войн".

Ожидается, что в наступившие выходные фильм соберёт в прокате рекордную выручку. Так, картина "Пробуждение силы" в первый уик-энд собрала 248 миллионов долларов, а "Последний джедай" — 220 миллионов долларов.