Съешьте завтрак: диетолог из США рассказал, как не переесть за новогодним столом

Эксперт посоветовал есть в течение дня небольшими порциями, чтобы не садиться за стол голодным.

Чтобы не переесть за новогодним столом, надо подготовиться к этому заранее, обязательно съесть завтрак и питаться в течение дня, рассказала диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.

— Если вы хотите попробовать все главные блюда и десерт, планируйте заранее. Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином! — заявила эксперт по правильному питанию в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что день надо начать с необходимых организму жиров, протеина и клетчатки, например выпить голубичный смузи или съесть овсяные хлопья.

Как подсчитал портал Wallet Hub, чтобы сбросить то, что взрослый мужчина наедает за праздничным столом, необходимо более 10 часов физической нагрузки. Чтобы вернуться в "доновогоднюю" форму, можно потратить почти полгода.

Ранее диетолог из России назвала "убийц фигуры" на новогоднем столе, а эксперты посоветовали, как подготовить желудок к праздничным застольям.