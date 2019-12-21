В Колумбии запретили приложение такси Uber

Потерять работу могут 88 тысяч водителей, связанных с приложением Uber. Компания намерена обжаловать решение властей в суде.

Управление промышленности и торговли Правительства (SIC) Колумбии остановило работу приложения — агрегатора такси Uber на территории страны, сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято в споре с представителями местного оператора такси Cotech.

— SIC установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создаёт значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech, — отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, в стране работает 88 тысяч водителей, связанных с приложением Uber, компания немедленно подала апелляцию в Верховный суд Колумбии.