В Колумбии запретили приложение такси Uber

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Фото © Flickr / Tati Tata

Потерять работу могут 88 тысяч водителей, связанных с приложением Uber. Компания намерена обжаловать решение властей в суде.

Управление промышленности и торговли Правительства (SIC) Колумбии остановило работу приложения — агрегатора такси Uber на территории страны, сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято в споре с представителями местного оператора такси Cotech.

SIC установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создаёт значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech, отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, в стране работает 88 тысяч водителей, связанных с приложением Uber, компания немедленно подала апелляцию в Верховный суд Колумбии.

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