Американским военнослужащим ВМФ запретили использовать приложение TikTok

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Фото © Flickr / Christoph Scholz

По словам представителя Пентагона, это часть мер по "устранению существующих и возникающих угроз".

Служащим Военно-морских сил США запретили использовать приложение TikTok на служебных телефонах из-за угроз кибербезопасности, сообщает Global News.

Пользователи телефонов, выданных правительством, обязаны удалить приложение, в противном случае они будут заблокированы в интрасети Военно-морского корпуса.

По словам представителя Пентагона подполковника Урии Орланда, это часть мер по "устранению существующих и возникающих угроз".

Ранее в США начали расследование в отношении владельца TikTok, а в России Роскомнадзор организовал проверку приложения на соблюдение российского законодательства.

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