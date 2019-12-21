Американским военнослужащим ВМФ запретили использовать приложение TikTok

Служащим Военно-морских сил США запретили использовать приложение TikTok на служебных телефонах из-за угроз кибербезопасности, сообщает Global News.
Пользователи телефонов, выданных правительством, обязаны удалить приложение, в противном случае они будут заблокированы в интрасети Военно-морского корпуса.
По словам представителя Пентагона подполковника Урии Орланда, это часть мер по "устранению существующих и возникающих угроз".
Ранее в США начали расследование в отношении владельца TikTok, а в России Роскомнадзор организовал проверку приложения на соблюдение российского законодательства.
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