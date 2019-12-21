Силовики штурмом взяли суд, где находилась подозреваемая в убийстве Шеремета

Сторонники Юлии Кузьменко препятствовали выводу подозреваемой из зала, пока к той не прибудут прокуроры, из-за неявки которых отменили апелляционные слушания.

Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Попытка поддержать обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко обернулась штурмом апелляционного суда в Киеве. На такую спецоперацию пришлось пойти сотрудникам Национальной гвардии Украины и судебной охраны для того, чтобы вывести Кузьменко из здания суда, пишет "Интерфакс-Украина".

Судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой должно было пройти 20 декабря. Однако из-за неявки прокуроров суд был перенесён. Сама Кузьменко и её адвокат отказывались покидать зал суда до рассмотрения жалобы.

Правоохранители должны были вывести женщину из зала в следственный изолятор, создав коридор. Сторонники грозились удерживать её до тех пор, пока в суд не прибудут прокуроры. В итоге здание пришлось брать штурмом.

В результате здание сильно пострадало. Портал "Страна.ua" опубликовал фотографии с места происшествия, на которых хорошо видно трещины в стенах, разломанные скамьи и выломанные в ходе столкновения двери.

Напомним, подозреваемую в исполнении убийства Шеремета детского врача Юлию Кузьменко арестовали в середине декабря, срок ареста продлится до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, а последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на радио "Вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только 12 декабря — спустя три с лишним года.