Он также назвал протесты против воссоединения Крыма с Россией смехотворными и похожими на детские обиды.

Член Национального совета по развитию при Президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский резко раскритиковал власти США в своей книге, посвящённой польско-российским отношениям, об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

— За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны, — заявил советник.

Он также отметил, что претензии Польши по поводу воссоединения Крыма с Россией смехотворны и напоминают детские обиды.

Модзелевский раскритиковал планы по закупке вооружений за океаном и подчеркнул, что Польша потратила миллионы на списанное оружие из США.

Ранее польский политик Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из РФ врага могут навредить стране.