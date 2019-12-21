Польский советник назвал власти США болванами

Член Национального совета по развитию при Президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский резко раскритиковал власти США в своей книге, посвящённой польско-российским отношениям, об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
— За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны, — заявил советник.
Он также отметил, что претензии Польши по поводу воссоединения Крыма с Россией смехотворны и напоминают детские обиды.
Модзелевский раскритиковал планы по закупке вооружений за океаном и подчеркнул, что Польша потратила миллионы на списанное оружие из США.
Ранее польский политик Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из РФ врага могут навредить стране.
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