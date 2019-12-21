Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Представителей "Слуги народа" развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Jerry Heil и Тина Кароль.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил новогодний корпоратив партии "Слуга народа" и выступил там с приветственной речью и напутствием однопартийцам, сообщает "Обозреватель". Фотографии с мероприятия появились в "Фейсбуке" на страницах депутатов Верховной рады Алёны Мошенец и Елизаветы Богуцкой.

— Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: "Это был год Свиньи, следующий — Крысы, но давайте оставаться людьми", — рассказал один из депутатов.

Мероприятие проходило в концертно-выставочном центре "Парковый", куда можно было попасть только по пропускам. Помимо Зеленского там присутствовали руководитель его офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук и некоторые чиновники — Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Отмечается, что партийцев развлекала ведущая Екатерина Осадчая, певицы Jerry Heil и Тина Кароль. Выступление последней записала на видео депутат Мошенец.