Старшие дети Джоли и Питта не захотели поздравлять отца с днём рождения

Речь идёт о Мэддоксе, Паксе и Захаре. В отличие от младших детей, они не общаются с приёмным отцом.

Часть детей Брэда Питта и Анджелины Джоли не захотели посещать 56-летие отца, которое тот решил отпраздновать в кругу близких людей. Если младшие ещё поддерживают контакты с актёром, то старшие приёмные дети его попросту игнорируют, пишет E!News со ссылкой на инсайдера в окружении семьи Питта.

— К нему приехали младшие дети. Они провели пару часов в доме Брэда в Лос-Анджелесе, после чего Шайло, Нокса и Вивьен забрали телохранители и водитель. Брэд очень ждал этой встречи и расстроился, что не увиделся с остальными детьми, — рассказал инсайдер.

После развода звёздная пара практически не контактирует. Джоли обвиняла бывшего мужа в алкоголизме и агрессивном поведении. Питту даже пришлось пройти курс психологической помощи, чтобы избавиться от пагубной зависимости, ведь только так получившая право опеки над шестью их детьми Анджелина могла допустить Брэда до встреч с ними.

В следующий раз актёру удастся провести время с наследниками только в канун Рождества. Они приедут к нему до праздника, а само Рождество встретят уже с матерью.

— У них есть милые семейные традиции. Питт готовит для детей подарки, потом они просто сидят, едят и слушают музыку. Брэд всегда серьёзно подходит к выбору подарков для детей. Выбирает не что-то ценное, а значимое, что может пригодиться детям, — поделился источник.

Недавно дочь Джоли и Питта Шайло (ей 13 лет) сменила имя и стала Джоном. Она с детства уверена, что она — мальчик, запертый в теле девочки. Сейчас Шайло-Джон принимает курс гормональной терапии для смены пола, которую по американскому законодательству можно провести только в 16 лет. Родители такому решению ребёнка не препятствуют.