Эксперты рассказали, почему утки не улетают из Екатеринбурга на зиму

Кроме того, специалисты ответили на волнующий всех любителей уток вопрос, можно ли кормить их хлебом.

Эксперты рассказали, почему утки не улетают на зиму из Екатеринбурга. Их привлекают незамерзающие водоёмы и богатая кормовая база, сообщает "Российская газета".

— Для птиц самое главное — доступ к воде и пище. В городах уже сформировалась устойчивая группа крякв, которые адаптировались к городской среде и привыкли здесь зимовать. Морозы они игнорируют, к примеру, в Заполярье на Северном Ледовитом океане можно встретить полыньи, где обитают утки, — рассказал Вадим Коровин, доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ.

Он добавил, что это давняя тенденция: в Москве, Санкт-Петербурге и даже на Урале есть целые популяции уток, которые уже перезимовали и вывели потомство. Они селятся в городских парках и пригородах.

Также эксперты дали ответ на сложный вопрос, споры о котором идут давно: можно ли кормить водоплавающих хлебом? Специалисты отмечают, что можно, главное поломать его на мелкие кусочки. Кроме того, биологи утверждают, что без такой поддержки кряквам придётся трудно зимой.

Ранее экологи дали советы, как правильно подкармливать птиц зимой.