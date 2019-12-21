Молодой алтаец продал автомобиль, а потом угнал его

Полиции он рассказал, что просто хотел покататься и якобы даже получил разрешение от нового владельца.

На Алтае молодой человек 20 лет продал жителю села Чоя автомобиль, а потом угнал его, сообщает ГУ МВД России по региону.

Сельчане распивали спиртные напитки, продавец во время застолья неоднократно просил разрешения прокатиться на уже проданном авто, но получал отказ. После завершения праздника новый владелец не обнаружил машины у ограды и подал заявление об угоне.

Правоохранители сообщили, что транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку. За рулём находился бывший владелец, 20-летний житель посёлка Ынырга. Он сообщил, что взял машину просто покататься и якобы получил разрешение от нового хозяина.

В настоящее время автомобиль возвращён собственнику. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Кирова попытался угнать "Жигули", а когда его поймали, заявил, что он сотрудник Федеральной службы безопасности.