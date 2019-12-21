Эксперт рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников

По его словам, зимой кредиты лучше не брать вовсе. А если такая необходимость есть, то стоит дождаться наименее затратного зимнего месяца — февраля.

Из-за новогодних праздников россиянам тяжело рассчитывать бюджет и не влезать в долги. По мнению члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ильи Чиркина, в декабре не следует совершать необдуманных покупок, а сумму ежемесячного платежа по кредиту лучше отложить заранее, пишет РИА "Новости".

— Зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше, чем обычно, — возникает яма в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации на самом деле довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна — неумение планировать и рассчитывать, — пояснил Чиркин.

Он также поделился несколькими правилами, следуя которым, можно избежать дыр в семейном бюджете. Во-первых, нужно тщательно обдумывать предновогодние покупки. По его словам, половина из того, что покупается в декабре, потом просто пылится на полке.

Во-вторых, в декабре лучше не брать кредитов, ведь первая выплата по ним придётся на январь, а в этом месяце у многих россиян попросту нет свободных денег для платежа.

Если кредит всё же взять необходимо, то представитель НАПКА советует сразу отложить январский платёж, чтобы не рисковать.