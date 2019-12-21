Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать детский новогодний костюм

Он должен быть удобным и безопасным, не издавать резкого запаха и не вызывать аллергии.

Роспотребнадзор дал советы, каким требованиям должен соответствовать правильный новогодний карнавальный костюм для ребёнка, они опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что детская одежда должна быть прежде всего безопасной и соответствовать таким гигиеническим показателям, как интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность.

Костюм не должен резко химически пахнуть и оставлять следы на коже ребёнка, рассказали в организации. Также рекомендуется ознакомиться с маркировкой и технической регламентацией.

— Не важно, какой вариант вы выберете, необходимо помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка, а все мелкие детали должны быть тщательно закреплены.

Также стоит обратить внимание на шлемы и маски, они должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.