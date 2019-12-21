Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать детский новогодний костюм

Роспотребнадзор дал советы, каким требованиям должен соответствовать правильный новогодний карнавальный костюм для ребёнка, они опубликованы на сайте ведомства.
Отмечается, что детская одежда должна быть прежде всего безопасной и соответствовать таким гигиеническим показателям, как интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность.
Костюм не должен резко химически пахнуть и оставлять следы на коже ребёнка, рассказали в организации. Также рекомендуется ознакомиться с маркировкой и технической регламентацией.
— Не важно, какой вариант вы выберете, необходимо помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка, а все мелкие детали должны быть тщательно закреплены.
Также стоит обратить внимание на шлемы и маски, они должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.
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