Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать детский новогодний костюм

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Он должен быть удобным и безопасным, не издавать резкого запаха и не вызывать аллергии.

Роспотребнадзор дал советы, каким требованиям должен соответствовать правильный новогодний карнавальный костюм для ребёнка, они опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что детская одежда должна быть прежде всего безопасной и соответствовать таким гигиеническим показателям, как интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность.

<p>Фото © <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13314" target="_blank">Роспотребнадзор</a></p>

Костюм не должен резко химически пахнуть и оставлять следы на коже ребёнка, рассказали в организации. Также рекомендуется ознакомиться с маркировкой и технической регламентацией.

<p>Фото © <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13314" target="_blank">Роспотребнадзор</a></p>

Не важно, какой вариант вы выберете, необходимо помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка, а все мелкие детали должны быть тщательно закреплены.

Также стоит обратить внимание на шлемы и маски, они должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.

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