Российские военные раздали сирийским беженцам 1,5 тонны продовольственной помощи

Как отмечает Центр по примирению враждующих сторон, такая акция проводится впервые.

Сирийским беженцам в городе Эль-Хамидия в провинции Тартус российские военные раздали продуктовые наборы общим весом полторы тонны, сообщает "Российская газета".

Гуманитарную помощь оказали тем, кто бежал из зоны деэскалации Идлиб, которая по настоящее время находится под контролем террористических организаций. Как отмечает Центр по примирению враждующих сторон, такая акция проводится впервые.

На деревню беженцев в Идлибе напали боевики сразу нескольких террористических организаций. В Тартусе на протяжении четырёх лет они живут в палаточном лагере.

Свидетель нападения Маруф Джатуль рассказывает, что боевики убивали всех без разбора — вне зависимости от веры и политических взглядов. По его словам, только благодаря помощи с российской стороны мирным сирийским жителям удалось избежать больших жертв.

А в начале декабря российские военные раздали сирийским школьникам в провинции Алеппо наборы канцелярских товаров.