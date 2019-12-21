Американка на грузовике намеренно сбила девочку-подростка, сочтя её мексиканкой

Она не скрывала от правоохранителей своих мотивов, а пострадавшая считает, что не заслужила такого.

Американка намеренно сбила девушку-подростка, потому что та показалась ей похожей на мексиканку, сообщает Washington Post.

Инцидент произошёл в штате Айова 9 декабря. За рулём грузовика находилась 42-летняя Николь Мари Пул Франклин, она протаранила ребёнка своим автомобилем и скрылась, не оказав ей помощи.

Женщина сделала несколько уничижительных заявлений в сторону латиноамериканцев и шокировала полицейских, когда те узнали о её мотивах. Девочка в настоящее время поправилась и вернулась в школу.

— Я помню только приближающуюся ко мне машину… Я просто шла на баскетбольную игру. Я этого не заслужила. Я не заслужила того, чтобы меня сбили машиной, — сказала она.

Полиция рассматривает обвинение в преступлении на почве ненависти. Хотя, по словам правоохранителей, покушение на убийство уже было "самым серьёзным обвинением из возможных".