Тело умершего месяц назад москвича нашли в его квартире по запаху

В квартире в центре Москвы по характерному запаху нашли тело мужчины. По предварительным данным, он умер около месяца назад, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Разложившееся тело 62-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире на улице Малой Грузинской. Уточняется, что дверь в квартиру была заперта изнутри, а обстановка внутри жилья не нарушена.

В настоящее время тело доставлено в морг для установления причин смерти. По факту обнаружения трупа проводится проверка.